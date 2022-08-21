Çorbacıda yan bakma dehşeti

KONYA'DA Hüseyin Bedercan (29) ve Ferhat Dişçi (41), önceki gece Beyşehir Çevreyolu üzerindeki bir çorbacıya gitti. Burada iki arkadaş ile başka bir gurup arasında yan bakma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce Bedercan karşı gruptan bir kişiye tokat attı. Bunun üzerine silah çeken grup, Bedercan ve Dişçi'ye kurşun yağdırdı. Dişçi ayağından, Bedercan ise başından ve boynundan vuruldu. Yaralı haliyle saldırgana müdahale eden Dişçi, elindeki tabancayı almayı başardı. İki arkadaş hastanaye kaldırılırken polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Ahmet Arda (20) tutuklanırken, diğer iki şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.