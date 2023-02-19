Çorlu’da 5 okula ‘deprem’ tahliyesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeler arasında bulunan ilde, okul binalarında inceleme yaptırdı. Depremin ardından hızlandırılan incelemelerde İstanbul'un yanı başındaki Çorlu ilçesinde 5 okulun tahliye edilmesi kararı alındı. Çorlu'da Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlk ve Ortaokulu'nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi İlkokulu ve Uncular İlkokulu binalarının da güçlendirilmesine karar verildi. Ara tatilin ardından pazartesi günü başlayacak eğitimlerde, tahliye kararı verilen okullardaki 7 bin 917 öğrenci başka okullara nakledildi. Yıkılmasına karar verilen okullardaki malzemeler de görevliler tarafından taşınmaya başlandı. Yetkililer, okulların depreme dayanıklı olup olmadığı incelemesinin sürdüğünü belirtti. DHA