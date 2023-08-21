Çorlu’da korkunç kaza! Anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği K.Ö. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.