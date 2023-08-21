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Giriş Tarihi: 21.8.2023 10:58

Çorlu'da korkunç kaza! Anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin beton bloğa çarpması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı.

İHA
Çorlu’da korkunç kaza! Anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı

Feci kaza, 02.45 sıralarında Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AFF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinin bulunduğu kısımda beton bloğa çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği K.Ö. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BEBEK AĞIR YARALANDI

Namık Kemal Üniversitesi'ne kaldırılan bebeğin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Çorlu'da korkunç kaza! Anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı
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