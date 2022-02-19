Coronavirüste mutlu sona yaklaştık: Uzmanlar ’sona erecek’ diyerek o döneme işaret etti

Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Türkiye normalleşme çalışmalarıyla dünyaya öncü oldu. Omicron'da da piki gördük. Artık inişe geçtik. Hastaneye yatış ve yoğun bakım sayıları iyice düştü. Toplumsal aşılanma oranımız yüksek. Yerli aşımız da var. Yeni mutasyon çıkmazsa pandemi sona erecek" açıklamasında bulundu.
'NORMALLEŞME DERSİ VERDİK'
Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: Avrupa yasakları daha yeni kaldırıyor. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz aslında yasakları onlardan çok önce kaldırarak, diğer ülkelere öncülük etti. Maske, kişisel tedbirler ve aşı dışında uygulanan yasak yok Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu normalleşme çalışmaları dünyaya örnek oldu. Omicron varyantından sonra okulların açılması, tedbirlerin kaldırılması kararı öncülük etti. Türkiye Omicron pikini de gördü. Artık inişe doğru geçtik. Hastane yatış ve yoğun bakım oranları iyice düştü. Artık ayakta çok hafif geçiriliyor. Bunda varyantın etkisi olduğu kadar toplumun aşılanma oranının yüksek olmasının da etkisi var. Yeni bir mutasyon çıkmaz ise endemik (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık) haline gelecek ve bir süre sonra kaybolacak diye düşünüyorum. Kovid'de grip gibi bir tür. Kovid de bir aşıda bitmeyecek. 'Bir aşı oldum bundan sonra ömür boyu aşılanmama gerek yok' diyemiyoruz. Aşının tekrarlanması gerekiyor. Hatırlatma dozunuzu olun.
TURKOVAC BÜYÜK ŞANS
Türkiye'nin şu anda bir şansı var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın gözeteminde, destekleriyle üretilen dünyada nadir aşısı olan ülkelerden biriyiz. Turkovac aşımız var. Aşı problemimiz yok. Aşı tedarik edilecek mi edilmeyecek mi gibi problemimiz yok. Güvenebileceğimiz, kendi bulduğumuz, kendi ürettiğimiz aşımız var.
KORONAVİRÜS SALGININDA SONA MI GELİYORUZ? MASKELERİ ÇIKARIR, RAHAT BİR NEFES ALIR MIYIZ?
Uzman Dr. Erkan Temizkan, pandemi süreci hakkında bilgiler verdi: "Virüsün direkt olarak öldürücü bir etkisi ancak viremi (virüsün tüm kana yayılması) yoluyla olmaktadır. Şayet bu tedbirler alındığında ve kişiler aşılandığı taktirde virüs tamamen ortadan kalkmasa, yeni mutasyonlara uğrasa bile aşılar etkili olacağından virüs artık toplumsal bir tehdit olmaktan çıkacaktır."
"Virüslerin tek başına hastalık oluşturabilmeleri için mutlaka canlı bir ortama ihtiyaçları vardır. Cansız ortamda çoğalamazlar, enfeksiyon oluşturamazlar. Bu yüzden korona virüsünde olduğu gibi virüslerin başka bir kişide enfeksiyon oluşturmaları için, bireyle temas yoluyla ya da direkt sıvılarının geçişi yoluyla hastalığı bulaştırabilirler. Koronavirüste bunu engellemek için karantina uygulaması, kişiler arası mesafe ve maske kullanmamızın en önemli sebebi budur. Bu virüslere karşı vücudun oluşturmuş olduğu immun sistemde oluşan antikorlardan kaçınmak için virüs mutasyona uğrar. Yeni varyantlar oluşturur. Bu varyantların en önemli sebebi virüsün kendi hayatını idame ettirmek için antikorlardan kaçıp immun sistemden korunmak için oluşturmaktadır."
ÖLÜMLERİN SEBEBİ VİRÜSÜN TÜM KANA YAYILMASI
"Havaların ısınmaya başladığı bu zamanda ve kişiler aşılandığı takdirde virüsten korunma büyük bir oranda bizim için tehdit olmaktan çıkacaktır. Zaten virüslerin direkt olarak insan vücudunu direkt olarak zararı yoktur. Virüse karşı oluşan antikorlarin meydana getirmiş olduğu insan vücudundaki zararlardan veya damar içi pıhtılaşmaların artmasından dolayı insanlar kaybedilmektedir. Virüsün direkt olarak öldürücü bir etkisi ancak viremi (virüsün tüm kana yayılması) yoluyla olmaktadır. Şayet bu tedbirler alındığında ve kişiler aşılandığı taktirde virüs tamamen ortadan kalkmasa, yeni mutasyonlara uğrasa bile aşılar etkili olacağından virüs artık toplumsal bir tehdit olmaktan çıkacaktır."