Coronavirüste mutlu sona yaklaştık: Uzmanlar ’sona erecek’ diyerek o döneme işaret etti

KORONAVİRÜS SALGININDA SONA MI GELİYORUZ? MASKELERİ ÇIKARIR, RAHAT BİR NEFES ALIR MIYIZ?

Uzman Dr. Erkan Temizkan, pandemi süreci hakkında bilgiler verdi: "Virüsün direkt olarak öldürücü bir etkisi ancak viremi (virüsün tüm kana yayılması) yoluyla olmaktadır. Şayet bu tedbirler alındığında ve kişiler aşılandığı taktirde virüs tamamen ortadan kalkmasa, yeni mutasyonlara uğrasa bile aşılar etkili olacağından virüs artık toplumsal bir tehdit olmaktan çıkacaktır."

"Virüslerin tek başına hastalık oluşturabilmeleri için mutlaka canlı bir ortama ihtiyaçları vardır. Cansız ortamda çoğalamazlar, enfeksiyon oluşturamazlar. Bu yüzden korona virüsünde olduğu gibi virüslerin başka bir kişide enfeksiyon oluşturmaları için, bireyle temas yoluyla ya da direkt sıvılarının geçişi yoluyla hastalığı bulaştırabilirler. Koronavirüste bunu engellemek için karantina uygulaması, kişiler arası mesafe ve maske kullanmamızın en önemli sebebi budur. Bu virüslere karşı vücudun oluşturmuş olduğu immun sistemde oluşan antikorlardan kaçınmak için virüs mutasyona uğrar. Yeni varyantlar oluşturur. Bu varyantların en önemli sebebi virüsün kendi hayatını idame ettirmek için antikorlardan kaçıp immun sistemden korunmak için oluşturmaktadır."