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Giriş Tarihi: 4.12.2021 23:04

Çoruh Nehri kıyı bandı için imzalar atıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Çoruh Nehri kıyı bandı için imzalar atıldı

Çoruh Nehri’nin Erzurum Köprüsünden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmının çift taraflı olarak yeniden yapımını içeren Çoruh Nehri Kıyı Bandı Rekreasyon Alanı projesi için Bayburt Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında sözleşme imzalandı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt Belediyesi ve KUDAKA teknik ekiplerinin katılımıyla imzaların atıldığı projede, Çoruh Nehri'nin Erzurum Köprüsünden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmı çift taraflı olarak yeniden yapılacak.

Projede yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kamelyalar ve bisiklet yolunun yer alacağı bir kıyı bandı oluşturularak vatandaşların istifadesine sunulacak.


İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Çoruh Nehri kıyı şeridinden vatandaşların daha verimli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirterek; "Çoruh Nehrimiz Bayburt'umuzun can damarı, kıyısında yürüyerek, oturup sohbet ederek güzel vakit geçirdiğimiz, yalnız şehrimiz için değil ülkemiz içinde gayet önemli bir nehirdir. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın nehir kıyısını daha verimli kullanabilmeleri adına bir proje hazırladık ve inşallah hayata geçireceğiz. Proje kapsamında Çoruh Nehri'nin Erzurum köprüsünden yeni valilik hizmet binasına kadar olan kısmını çift taraflı olarak yeniden yaparak düzenleyeceğiz. Bu şeritte yeşil alanların yanı sıra kamelyalar, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak. Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

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Çoruh Nehri kıyı bandı için imzalar atıldı
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