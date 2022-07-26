Çoruh Nehri’nde kaybolmuştu: O işçinin cansız bedeni bulundu!

Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.