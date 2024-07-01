Çorum Belediye Başkanından "Su Tasarrufu" Çağrısı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hava sıcaklıklarıyla birlikte su tüketiminde yaşanan ciddi artış oranlarına dikkat çekerek, suyun israf edilmemesi ve tasarruf konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Haziran ayı itibariyle şehrimizdeki su tüketim oranının son 5 yılın rekor seviyesine ulaştığını açıkladı. Ülkemizde mevsimsel yağışların azalması sonucunda ilimizde de su kaynakların yeterince beslenemediğini dile getiren Başkan Aşgın, "Kış mevsiminde, tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Şu anda şehrimizde su temini noktasında bir sıkıntı yaşamıyor olsak da, kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız" dedi.

ŞEBEKEYE VERİLEN SU TÜKETİM ORANI SANİYEDE 750 LİTRE

Barajların mevcut su rezervleri ve tüketimle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Aşgın "Koçhisar Barajı'nda son 12 günde 1.848.000 m³ kullanılabilir su rezervi azalmıştır. Hatap, Yeni Hayat barajlarında son 12 günde 200.000 m³ kullanılabilir su rezervi azalmıştır. Şebekeye verilen su miktarı mayıs ayına göre haziran ayında %20 oranında artış göstermiştir. Şebekeye verilen günlük su miktarı 75.673 m³ su ile son beş yılın rekor seviyesine ulaşmıştır. Şebekeye verilen su tüketim oranımız saniyede 580 litreden 750 litre ye çıkmıştır." dedi.

Başkan Aşgın, Çorum'a içme suyu sağlayan Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarının doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi verdi. Şu anda, Hatap Barajı'nın % 35.56, Yeni Hayat Barajı'nın % 42.65, Koçhisar Barajı'nın % 16.32 doluluk oranına sahip olduğunu belirtti.

"KISA VADEDE SIKINTI YOK ANCAK TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Şehrimizde kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasını öngörmediklerini ancak uzun vadeli olarak tedbirli olunması gerektiğini dile getiren Başkan Aşgın, sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemine vurgu yaptı.

Başkan Aşgın, bu yıl için su sıkıntısı olmadığını ancak kuraklığın devam etmesi halinde su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekerek tasarruf çağrısını tekrarladı.

Başkan Aşgın, gereksiz su tüketiminin yoğun olduğu bağ, bahçe sulamaları ile araç ve halı yıkamalarında şebeke suyunun kullanılmamasını istedi.

Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı olumsuzlukların ilimizde yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak kayıp kaçakları önlemek için çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Bir damla suyumuzu dahi israf etmemek için hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da su tasarrufu konusunda maksimum özeni göstermelerini bekliyoruz." dedi.

"BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA ŞEBEKE SUYU KULLANILMIYOR"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, su tasarrufu konusunda Çorum Belediyesi'nin de azami derecede çaba gösterdiğini dile getirerek "Park, bahçe, çim sulama ve yol yıkama gibi çalışmalarda şebeke suyu kullanmıyoruz." dedi.