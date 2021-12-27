Çorum Valisi Mustafa Çiftçi açıkladı! 5 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi makamında düzenlediği basın toplantısında, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından 36 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
Operasyonlarda 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyleyen Vali Çiftçi, "Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur' şeklinde konuştu.
"45 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ"
Sahte içkinin Türkiye'de ve Çorum'da halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Çiftçi; "Ülkemizde ve ilimizde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hatta ölümlere sebebiyet veren kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 2021 yılında Çorum ilimizde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda toplam 45 bin litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet destinasyon sistemi ve 165 adette boş şişe ele geçirilmiştir.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş ve 40 kişinin savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış 5 tanesi yine ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol kaydı ile salıverilmiş bir şahıs ise tutuklanarak cezaevine konulmuştur" diye konuştu.
2022 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Vali Çiftçi, "2021'in son günlerinde vatandaşlarımıza tavsiyem; alkolün hem gerçeğinden, hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir. 2022'nin hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmemizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.