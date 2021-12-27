Çorum Valisi Mustafa Çiftçi açıkladı! 5 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

"45 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ"

Sahte içkinin Türkiye'de ve Çorum'da halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Çiftçi; "Ülkemizde ve ilimizde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hatta ölümlere sebebiyet veren kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 2021 yılında Çorum ilimizde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda toplam 45 bin litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet destinasyon sistemi ve 165 adette boş şişe ele geçirilmiştir.