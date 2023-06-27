Çorum ve Kastamonu’da yıldırım 3 can aldı

Kastamonu'nun Yavuç köyünde çalışmak için tarlaya giden Hikmet Şen (52) ve Salim Demir (52) sağanak yağışın başlamasıyla birlikte yakınlarda bulunan bir kulübeye sağındı. Kulübeye yıldırım isabet etmesi sonucu Hikmet Şen ve Salim Demir olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Çorum'da ise İskilip İlçesi Karaağaç Köyü Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'in üzerine yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin muayenesinde Mehmet Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım isabet eden diğer 3 kişi ise ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.