Çorum ve Kayseri’de 2 bisikletli bir yaya kazalarda can verdi

Kayseri Kuzey Çevre Yolunda bisikletiyle seyreden bir kişiye Erkilet sapağı yakınlarında M.U idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.U gözaltına alınırken, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorum'un Alaca İlçesi Yozgat Caddesi üzerinde bisikletiyle seyreden Mehmet Koca'ya'da otomobil çarptı. Koca olay yerinde hayatını kaybederken çarpan araç ise olay yerinden kaçtı. Mehmet Koca'nın cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kayseri'de 4 gün önce yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralan 24 yaşındaki Nurcan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.