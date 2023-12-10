Haberler Yaşam Haberleri Çorum ve Kayseri’de 2 bisikletli bir yaya kazalarda can verdi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:59 Son Güncelleme: 10.12.2023 11:51

Çorum ve Kayseri’de 2 bisikletli bir yaya kazalarda can verdi

Kayseri’de çevre yolunda bisikletiyle seyreden ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir başka kazada ise yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 24 yaşındaki Nurcan Şahin, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Çorum’da da plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mehmet Koca (59) hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum ve Kayseri’de 2 bisikletli bir yaya kazalarda can verdi

Kayseri Kuzey Çevre Yolunda bisikletiyle seyreden bir kişiye Erkilet sapağı yakınlarında M.U idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.U gözaltına alınırken, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorum'un Alaca İlçesi Yozgat Caddesi üzerinde bisikletiyle seyreden Mehmet Koca'ya'da otomobil çarptı. Koca olay yerinde hayatını kaybederken çarpan araç ise olay yerinden kaçtı. Mehmet Koca'nın cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kayseri'de 4 gün önce yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralan 24 yaşındaki Nurcan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!
Böyle derbi görülmemişti!
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Dünya bu haberi konuşuyor: Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü
Allah FIFA’dan razı olsun!
Londra'da Gazze için on binlerce kişi toplandı! ABD'nin ateşkes vetosuna protesto
‘Paralel’ CHP Merkezi
Ukrayna dersleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum ve Kayseri’de 2 bisikletli bir yaya kazalarda can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA