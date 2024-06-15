Çorum-Yozgat kara yolunda iki kazada 9 kişi yaralandı

İlk kaza Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş Köyü yakınlarında meydana geldi. Kemalettin A. (54) idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri de sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Eylem A. (31), Aslıhan A. (30), Ela A. (2), Deniz A. (1), Ege A. (1) ve Kemal Z. (61) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eylem A., Ege A., ve Deniz A. müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir diğer kaza ise Çorum-Yozgat karayolu Fakılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Mücahit E.G. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.