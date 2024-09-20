Çorum’da 125 yıllık Alören camisi yeniden ibadete açıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyünde yer alan ve Osmanlı modern döneminin mimari izlerini taşıyan 125 yıllık Alören Köyü Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Bir süredir kapalı olan cami, 5 milyon TL'lik bir bütçeyle aslına uygun olarak yenilendi. Mimarisiyle dikkat çeken cami düzenlenen törenle yeniden kapılarını açtı.

CAMİ, MİNARESİNDEN KAPISINA KADAR RESTORE EDİLDİ

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon öncesi ibadete kapalı olan Alören Köyü Camii'ndeki restorasyona 2022 yılı sonunda başladı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, cami çatısı ve çıtalı ahşap tavanı sökülüp, aslına uygun olarak yenilendi.

Tuğla minare, statik sorunlar nedeniyle taş korkuluklar korunarak şerefe alt kotuna kadar sökülerek yeniden imal edildi. Sonradan eklenen son cemaat yeri ve imam odası kaldırıldı, yerine sundurma yapıldı. Yine restorasyon kapsamında, iç duvarları mikroenjeksiyonla sağlamlaştırma, kalemişi süslemeleri ihya ile özgün ahşap minber, vaaz kürsüsü ve korkulukların onarımı gerçekleştirildi. Ahşap kapı ve pencere onarımları yapılarak, çevre düzenleme ve abdest alma alanları oluşturuldu.

CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI

Cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Ayrıca caminin eski ve yeni halini gösteren fotoğrafların sergilendiği bir sergi de cami bahçesinde açıldı.

VAKIFLAR MÜDÜRÜ ERDOĞAN: "CAMİ, KLASİK OSMANLI KALEM İŞLERİNİ BARINDIRIYOR"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, restorasyon sürecinde havuz ve su kaynaklarını camiden uzaklaştırarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Erdoğan, "Camimizin beden duvarlarını mikroenjeksiyon tekniğiyle güçlendirdik, çürüyen ahşap bölümleri ve minaredeki taşları yeniledik. Klasik Osmanlı dönemi kalem işlerini barındıran bu camiyi ibadete açmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

TARİHİ MİRAS KURTARILDI

Erdoğan, caminin Osmanlı'nın son döneminde inşa edilmiş butik cami örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ciddi su almış beden duvarlarını onararak camiyi kurtardık ve halkın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda vatandaş katıldı.