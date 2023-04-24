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Giriş Tarihi: 24.4.2023 14:15 Son Güncelleme: 24.4.2023 14:49

Çorum’da 2 araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 2 araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Laçin Osmancık Karayolu Kırkdilim mevkiinde İlhan Yalçın'ın kullandığı otomobil ile Esat Özdemir idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yalçın'ın annesi Nezaket Yalçın, babası Nevzat Yalçın ile sürücü Özdemir'in kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da 2 araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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