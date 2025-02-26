Çorum’da 26 yaşındaki genç ölü bulundu

Çorum'da Çatalhavuz 12. Sokak'taki eve gelen arkadaşları, içeride bulunan İ.K.Ö. (26) ve M.D'ye (31) ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, İ.K.Ö. ve M.D'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.K.Ö'nün hayatını kaybettiği, M.D'nin ise baygın olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre yasaklı madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği değerlendirilen İ.K.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.