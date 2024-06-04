Çorum’da 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Serkan Eliaçık (32) uzun süre odasından çıkmadı. Odasına giren yakınları Eliaçık'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleriyle birlikte polis ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eliaçık'ın şeker hastası olduğu öğrenilirken, cesedi olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.