Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:42 Son Güncelleme: 4.2.2023 11:46

Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem

Çorum’un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Çorum'un Laçin ilçesi Doğanlar köyü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çorum kent merkezinden ve diğer ilçelerden de hissedildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şuana kadar deprem nedeniyle olumsuz bir haber gelmediğini belirterek; "Laçin Kaymakamımız, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve merkez üssüne yakın köy muhtarları ile irtibata geçilmiş olup, herhangi bir olumsuz bir durum bildirilmediği bilgisi alınmıştır. Bize intikal eden herhangi olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Adliye'deki milyonluk rüşvet şebekesine dava açıldı! Bin lira rüşvetle milyonluk vurgun
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş
AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz
Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
Çağrılmayan Kemal
ABD yeni operasyon peşinde
İmamoğlu’nun yolu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA