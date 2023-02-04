Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Çorum'un Laçin ilçesi Doğanlar köyü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çorum kent merkezinden ve diğer ilçelerden de hissedildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şuana kadar deprem nedeniyle olumsuz bir haber gelmediğini belirterek; "Laçin Kaymakamımız, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve merkez üssüne yakın köy muhtarları ile irtibata geçilmiş olup, herhangi bir olumsuz bir durum bildirilmediği bilgisi alınmıştır. Bize intikal eden herhangi olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.