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Giriş Tarihi: 18.3.2022 11:12 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:22

Çorum'da 5 bin 896 kilogram atık pil toplandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 5 bin 896 kilogram atık pil toplandı

Çorum Belediyesi atıkları ekonomiye kazandırmak için “Atık Pil Toplama Kampanyası” yaptı. Kampanya kapsamında 3 yılda 5 bin 896 kg atık pil toplanarak doğaya zarar vermesi önlendi. En fazla atık pili toplayan okullara da ödül verildi.

Çorum Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırıyor. Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında yapılan protokol kapsamında başlatılan atık pil toplama kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin doğaya zarar vermeden ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla işyerleri, evler ve okullarda atık piller geri dönüşüm kutularında toplanıyor. Kent genelinde toplanan atık piller Belediye ekiplerince alınarak, geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi'ne gönderiliyor.

5 BİN 896 KİLOGRAM ATIK PİL TOPLANDI

Çorum Belediyesi atık pil toplama kampanyası kapsamında, okullar, camiler, kültür merkezleri ve vatandaşlardan 2019 yılında 3 bin 540 kg, 2020 yılında bin 266 kg, 2021 yılında ise bin 90 kg olmak üzere 3 yılda toplam 5 bin 896 kg atık pili toplayarak doğaya zarar vermesini önledi.

DERECEYE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında yapılan protokol gereğince, 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okulların ödülleri TAP tarafından gönderilerek okullara teslim edildi. Çorum'da 2019-2020 Eğitim öğretim döneminde düzenledikleri atık pil kampanyasına 66 okulun katıldığını söyleyen Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, "En çok atık pil toplayan okullarımıza satranç takımları, stem robotik sistem, futbol, voleybol, basketbol topundan oluşan spor setleri hediye ettik" dedi.

Yağbat, 2022 yılı Atık Pil Toplama Kampanyası'nın 30 Nisan'da sona ereceği sözlerine ekledi.

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Çorum'da 5 bin 896 kilogram atık pil toplandı
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