Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da 56 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Giriş Tarihi: 25.4.2025 08:42 Son Güncelleme: 25.4.2025 11:21

Çorum’da 56 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Çorum'da İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden 56’sı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre öğrencilerin akşam yemeğinde tüketilen tavuk yemeğinden etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da 56 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Olay, dün akşam yemeğinin ardından bazı öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanmasıyla ortaya çıktı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk etapta 25 öğrenci sevk edildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler, aynı gece yurtlarına döndü.

Ancak gece saatlerinde aynı şikayetlerle 31 öğrenci daha hastaneye başvurdu. Bu öğrencilerin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt yemekhanesinde inceleme başlatıldı.

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Çorum’da 56 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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