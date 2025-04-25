Çorum’da 56 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Olay, dün akşam yemeğinin ardından bazı öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanmasıyla ortaya çıktı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk etapta 25 öğrenci sevk edildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler, aynı gece yurtlarına döndü.

Ancak gece saatlerinde aynı şikayetlerle 31 öğrenci daha hastaneye başvurdu. Bu öğrencilerin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt yemekhanesinde inceleme başlatıldı.