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Giriş Tarihi: 1.10.2022 12:18 Son Güncelleme: 1.10.2022 12:40

Çorum’da 6 yaşındaki çocuğu yaralayan yorgun mermiyi ateşleyen kişi bulundu

Çorum’da 21 Mayıs’ta düğünde ateşlenen yorgun merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki B.D’nin faili, 5 bin 482 kovan incelenerek bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 6 yaşındaki çocuğu yaralayan yorgun mermiyi ateşleyen kişi bulundu

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43. Sokak'ta 4 buçuk ay önce gerçekleştirilen bir düğünde başına yorgun mermi isabet ederek yaralanan 6 yaşındaki B.D'nin failinin yapılan kriminal çalışmalar sonucu bulunduğunu açıkladı.

187 KİŞİ SORGULANDI 5 BİN 482 KOVAN İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada olayın gerçekleştiği düğün alanında hiçbir silah bulunamadığı bunun üzerine bunun üzerine diğer düğünlerin mercek altına alındığı belirtildi. Bayat mahallesinde gerçekleştirilen düğünün bulunduğu adreste incelemeler yapan polis, düğün görüntülerinden tespit ettiği 27 kişi ile bilgi sahibi 260 kişinin ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışması yaptığı düğün evinde 9 milimetre 4 bin 473 kovan, 7,65 milimetre 85 kovan, 701 kurusıkı tabanca kovanı, 1 deforme olmuş mermi çekirdeği ile 213 av fişeği kovanı ele geçirildi. Ayrıca bu adrese yakın yerde yol üzerinde de 9 milimetre 10 kovan ile deforme olmuş 1 mermi çekirdeği bulunarak incelenmek üzere Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

KRİMİNAL İNCELEMEYLE BULUNDU

Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğünün 26 Eylül tarihli uzmanlık raporuyla şüpheli A.A.'nın tabancasının, B.D.'nin vücudundan çıkarılan mermi çekirdeğiyle eşleştiği tespit edildi. Bayat Mahallesi'ndeki adreste yapılan düğünde A.A. tarafından havaya açılan ateş sonucu, yükselen merminin hızını kaybettikten sonra Ulukavak Mahallesi'ndeki düğünde bulunan B.D'nin başına isabet ettiği anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Polisin kriminal çalışması sonucu kimliği belirlenen A.A' Çorum polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.A, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.21 Mayıs'ta başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki B.D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmiş ve kafa tasındaki yorgun mermi ameliyatla çıkarılmıştı.

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Çorum’da 6 yaşındaki çocuğu yaralayan yorgun mermiyi ateşleyen kişi bulundu
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