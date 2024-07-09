Çorum’da 73 köyü dolu vurdu, hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çorum'da toplam 73 köyde henüz hasat edilmemiş hububat, sebze ve meyve arazilerinde zarar oluştuğu bildirildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, üreticileri tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Göktekin, "TARSİM Sigortası yaptıran üreticilerimizin üretim alanlarında meydana gelen zararın tespit edilmesine müteakip, üreticilerimize hasar bedelleri TARSİM tarafından, üreticilerimiz mağdur edilmeden peyderpey ödenecektir" dedi.

73 KÖYDE ZARAR-ZİYAN VAR

Göktekin, Tarım Müdürlüğü'ne gelen ihbarlara göre; Çorum'da yaşanan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın Kargı ilçesinde 5 köy, Sungurlu ilçesinde 2 köy, Ortaköy ilçesinde 3 köy, Osmancık ilçesinde 6 köy, il merkezinde 10 köy, Mecitözü ilçesinde 30 köy, Laçin ilçesinde 2 köy, Uğurludağ ilçesinde 15 köy olmak üzere toplam 73 köyde, henüz hasat edilmemiş hububat alanlarında, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut vb. ürünlerde, sebze ve meyve bahçelerinde ve seralarda zarara neden olduğunu söyledi.

Oluşan zararın hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İl Müdürü Göktekin, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellerin mesai mefhumu gözetmeksizin tarım alanlarında oluşan zararın hasar tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini, üreticilerin mağdur olmaması için hasar tespit çalışmalarını bir an önce tamamlayıp, oluşturulacak hasar tespit raporunu Bakanlığa ivedi olarak ileteceklerini ifade etti.

Hasar tespit çalışmasında TARSİM (Tarım Sigortaları) Bölge Müdürlüğüyle koordineli çalışıldığını ifade eden Göktekin, TARSİM Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulunan 2169 üreticinin bulunduğunu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerindeki teknik personellerin yanı sıra TARSİM Bölge Müdürlüğüne bağlı ekspertizlerinde sahada olduğunu söyledi.

ÜRÜNLERİNİZİ VE KAZANCINIZI GÜVENCE ALTINA ALIN

TARSİM Sigortası yaptıran üreticilerin üretim alanlarında meydana gelen zararın tespit edilmesine müteakip, üreticilere hasar bedellerinin TARSİM tarafından, üreticiler mağdur edilmeden peyderpey ödeneceğini açıklayan Göktekin, tarım sigortası yaptırmaları konusunda da üreticilere uyarıda bulundu.

Göktekin, "Yaşadığımız doğal afet sonrası tarım sigortası yaptırmanın önemini bir kez daha anladık. Üreticilerimize buradan tekrar istirham ediyorum. Tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalıdırlar. Doğal afetlere karşı alınabilecek en büyük önlem Tarım Sigortasıdır" ifadelerini kullandı.