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Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:21 Son Güncelleme: 14.1.2022 09:36

Çorum'da 9 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 9 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Çorum'da narkotik Suçlarla Mücadele Şu Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerle birlikte cinsel haplar ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerini tabibe aldı. Bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis, zehir yuvasına baskın yaptı.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alınırken, evde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 7 parça halinde 3,44 gram metamfetamin, 1 parça halinde 0,84 gram esrar,1 parça halinde 1,28 gram sentetik kannabinoid, 19 ekstazi, üzerinde metamfetamin kalıntıları bulunan 1 hassas terazi ele geçirildi. Olay ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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Çorum'da 9 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
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