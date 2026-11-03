Çorum’da acı kaza: Genç çift hayatını kaybetti!

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal (30) yönetimindeki otomobil, M.Ö. idaresindeki TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesinde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.