Çorum’da aile vahşeti: Eşine vurup canına kıydı!

Olay, saat 09.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, 15. Cadde üzerinde meydana geldi. Emre Koçak (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Merve Koçak otomobilde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Merve Koçak, araçtan inip uzaklaşmak isterken, Emre Koçak arkasından tabancayla ateş etti.

Merve Koçak, sırtına ve karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Emre Koçak, otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merve Ko.ak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak haber vermeleri üzerine gelen polis ekipleri, Emre Koçak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tabancayla kendisini başından vurduğu belirlenen Koçak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.