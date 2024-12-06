Çorum’da alacak verecek meselesi cinayetle bitti

Olay, Damat Şükrü 3. Sokak'ta Ayhan Doğan'a ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferdi Y., yanında bulunan bıçakla Ayhan Doğan'ı yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak cinayeti itiraf eden Ferdi Y., Eskice köyünde bulunduğunu bildirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerine teslim edilerek ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.