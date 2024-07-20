Çorum’da amcasını öldürdü, diğer amca oğlunu da yaraladı

Çorum'un Osmancık ilçesinin Öbektaş Köyü Yayla mevkiinde önceden husumetli oldukları öğrenilen Müslüm Ç. (32) ve Sadık Ç.(30) akrabaları olan Hüseyin Ç. (39) ve Sadık Ç. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Sadık Ç. (30) üzerindeki tabancayla amcası Hüseyin Ç. ve diğer amca oğlu Sadık Ç.'ye (17) ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydaki diğer yaralı Sadık Ç. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda şüpheliler Sadık Ç. ile Müslüm Ç. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.