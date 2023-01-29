Çorum’da apartman dairesinde yangın çıktı: 1 ölü 3 yaralı

Çorum merkez Yeniyol Mahallesindeki bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde mahsur kalanların olduğu söylenince ekipler aynı aileden Harun, Döndü, Akif ve Hüseyin Karaçam'ı kurtardı. Dumandan etkilenen aile fertleri ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Harun Karaçam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının tedavileri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.