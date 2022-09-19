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Giriş Tarihi: 19.9.2022 11:28 Son Güncelleme: 19.9.2022 11:29

Çorum'da araçlar çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!

Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Çorum’da araçlar çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!

Kaza, dün gece saatlerinde D- 100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün kullandığı otomobil, çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyle alınan yaralılardan Arif Kepür, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı...

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Çorum'da araçlar çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!
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