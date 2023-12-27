Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:00 Son Güncelleme: 27.12.2023 11:09

Çorum'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Çorum’da 2 arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. 37 yaşındaki Adem Özbudak bıçaklanarak öldürüldü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Çorum'un merkez Akkent Mahallesi 4. Cadde'de üzerinde bulunan bir evde buluşan Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammet K, yanında bulunan bıçakla Adem Özbudak'ı defalarca bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Adem Özbudak, hayatını kaybetti. Özbudak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra darp edildiği gerekçesiyle hastaneye giden cinayet zanlısı Muhammet K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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