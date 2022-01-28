Çorum'da koronavirüs salgınından korunmak için Akkent Mahallesindeki evlerinden Elmalı Köyündeki bağ evlerine yerleşen yüzde 90 engelli Murat Üğül ile annesi Mürüvvet Üğül, kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Murat Üğül, kar kalınlığın 1 metreye ulaşmasıyla yollarının kapandığını ve mahsur kaldıklarını sosyal medya üzerinden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bildirdi. Engelli vatandaşın mesajını okuyan başkan ise köye karla mücadele ekiplerini gönderdi. Köye ulaşan karla mücadele ekipleri, engelli Murat Üğül'in bağ evlerinin bulunduğu bölgenin yollarını açtı.

EKİPLER ENGELLİ ARACINI DA TAMİR ETTİ

Bağ evinde kalan engelli Murat Üğül ve annesine ulaşarak erzak ta götüren karla mücadele ekibi, Murat Üğül'ün arızalanan engelli aracını da tamir etti. Murat Üğül, 2 hafta önce ameliyat olduğunu soba ile ısıttıkları bağ evine yerleştiklerini belirterek; "kar yağışı sonrası yolumuz kapandı. Merkeze ulaşım sağlayamadık. Annemle birlikte burada mahsur kalında başkanı bir mesaj atıp şansımı deneyim dedim. Sosyal medyadan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a mahsur kaldık yolumuzu açın diye mesaj yazdım. Engel durumumu da belirtti. Belki görür diye düşündüm. O da görüp yardım etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

Anne Mürüvvet Üğül ise zorlu kış şartlarında engelli oğluyla yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek; "Allah belediyemizin işini rast getirsin. Soğuk demeden bizi kurtardınız. Toprak diye sarıldığınız altın olsun. Allah belediyemize başımızdan eksik etmesin" diyerek karla mücadele ekibine teşekkür etti.







Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı | Video



