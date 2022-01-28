Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 16:28 Son Güncelleme: 28.1.2022 16:50

Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı

Çorum'da kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı elmalı köyündeki bağ evinde mahsur kalan engelli Murat Üğül ve annesi, belediyenin karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

Çorum'da koronavirüs salgınından korunmak için Akkent Mahallesindeki evlerinden Elmalı Köyündeki bağ evlerine yerleşen yüzde 90 engelli Murat Üğül ile annesi Mürüvvet Üğül, kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Murat Üğül, kar kalınlığın 1 metreye ulaşmasıyla yollarının kapandığını ve mahsur kaldıklarını sosyal medya üzerinden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bildirdi. Engelli vatandaşın mesajını okuyan başkan ise köye karla mücadele ekiplerini gönderdi. Köye ulaşan karla mücadele ekipleri, engelli Murat Üğül'in bağ evlerinin bulunduğu bölgenin yollarını açtı.

EKİPLER ENGELLİ ARACINI DA TAMİR ETTİ

Bağ evinde kalan engelli Murat Üğül ve annesine ulaşarak erzak ta götüren karla mücadele ekibi, Murat Üğül'ün arızalanan engelli aracını da tamir etti. Murat Üğül, 2 hafta önce ameliyat olduğunu soba ile ısıttıkları bağ evine yerleştiklerini belirterek; "kar yağışı sonrası yolumuz kapandı. Merkeze ulaşım sağlayamadık. Annemle birlikte burada mahsur kalında başkanı bir mesaj atıp şansımı deneyim dedim. Sosyal medyadan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a mahsur kaldık yolumuzu açın diye mesaj yazdım. Engel durumumu da belirtti. Belki görür diye düşündüm. O da görüp yardım etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

Anne Mürüvvet Üğül ise zorlu kış şartlarında engelli oğluyla yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek; "Allah belediyemizin işini rast getirsin. Soğuk demeden bizi kurtardınız. Toprak diye sarıldığınız altın olsun. Allah belediyemize başımızdan eksik etmesin" diyerek karla mücadele ekibine teşekkür etti.


Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı | Video


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan Gölü’nde
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Yalnız Kurt dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
Son dakika: Beşiktaş'ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...
‘Bu dünya hiç yerinde durmaz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesini belediye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA