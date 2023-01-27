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Giriş Tarihi: 27.1.2023 01:47

Çorum'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, Çorum - Samsun Kara Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze K. idaresindeki 19 DH 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere bindiren otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek takla attı. Kazayı görenlerin sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Gamze K. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan İsmet Ç. ve Halim Ç. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehirde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Çorum'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
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