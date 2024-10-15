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Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:36 Son Güncelleme: 15.10.2024 16:09

Çorum’da başına spiral saplanan işçi hayatını kaybetti

Çorum’da yabancı uyruklu bir kişi spiral makinesinin ucunun başına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da başına spiral saplanan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Irak uyruklu Mohammed Saleh Mohammed (47), spiral makinesinin ucunun patlayarak başına saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir villanın inşaatında meydana geldi.

Mohammed, çalıştığı sırada kullandığı spiral makinesinin kontrolünü kaybederek ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde bulunan iş arkadaşının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Mohammed Saleh Mohammed (47), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum’da başına spiral saplanan işçi hayatını kaybetti
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