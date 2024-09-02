Çorum’da başından vurulan çocuk öldü

Çorum'da 17 yaşındaki Salih Canbolat, arkadaşları T.E.S. ve B.E.Y. ile birlikte, Sırıklı Köyü yakınlarında babası S.Y.'nin bekçilik yaptığı iş yerine gitti. Bu sırada, T.E.S.'nin, S.Y.'ye ait ruhsatlı tüfekle oynarken silahın aniden ateş alması sonucu çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Salih Canbolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak T.E.S., B.E.Y. ve babası S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.