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Giriş Tarihi: 11.9.2023 09:54

Çorum'da bıçaklı kavga! Husumetlisini öldürdü

Çorum'da Muhammet B. (21), çıkan bıçaklı kavgada husumetli olduğu Hüseyin Ö.’yü (27) öldürdü, Bünyamin Ü.’yü (28) ise ağır yaraladı.

DHA
Çorum’da bıçaklı kavga! Husumetlisini öldürdü

Çorum'daki olay, dün saat 23.00 sıralarında Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde'deki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muhammet B. (21) ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. İle Bünyamin Ü.'yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhammet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çorum'da bıçaklı kavga! Husumetlisini öldürdü
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