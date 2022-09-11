Çorum’da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif!

Hitit uygarlığına başkent olan Çorum'un Boğazkale İlçesindeki Hattuşa öter yerinde yapılan kazılarda arkeologları heyecanlarından bir keşif yapıldı. 1907 yılından buyana sürdürülen kazılarda ilk kez Hitit uygarlığının gelenek ve kültürüne ışık tutacak antik döneme ait yazı sistemi olan 249 hiyeroglif bulundu.

3 BİN 500 YILLIK SİMGELER BULUNDU

Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında sürdürülen kazılarda bulunan hiyerogliflerin en az 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Hattuşa ören yerinde yürütülen kazılarda 80 metre uzunluğunda, binlerce taş kullanılarak inşa edilen Yerkapı Tüneli'nde bulunan simgeler Hitit tarihine ışık tutacak.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Kazı ekibinde görev yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Genç, 13 Ağustos'ta öğrencilerle fotoğraf çekmek için ören yerinde gezdiği sırada Yerkapı Tüneli'nin orta kısmındaki taşlara kök boya ile çizildiği tahmin edilen simgeleri fark etti. Tünelde 249 simgeyi tespit eden Genç, keşfini kazı başkanı Schachner ile paylaştı. Schachner de Yerkapı ve simgelerin 3 boyutlu taramasını yaptırarak, hiyeroglifleri bilim dünyasına kazandırdı. Simgelerin, tünelin her mevsim ortalama sıcaklığa sahip olması, güneş ve yağmur girmeyen karanlık bir ortamda bulunması gibi nedenlerle binlerce yıldır bozulmadan günümüze ulaştığı tahmin ediliyor.

SİMGELERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hattuşa'da bulunan 249 hiyeroglif ile ilgili farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarının incelemesinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Andreas Schachner; "Simgeleri bilim dünyasıyla paylaştığımızda Hititlerle ilgili çalışan arkadaşlar fikir yürütecek ve buna göre belki bir, belki birkaç fikir oluşacak. Burada toplam 249 Anadolu hiyeroglifi belirledik fakat hepsi birbirinden farklı değil. Toplam 8 gruba ayırabiliyoruz. Onlar bize şöyle yenilik katıyor toplumsal açıdan. Boya ile yazıldıkları için daha çok grafiti tarzında yorumlamamız lazım. Hızlı yapılmış ve hızlı da anlaşılsın diye yapıldığını düşünüyoruz. Hititleri en çok çivi yazılı metinlerden biliyoruz ancak görüyoruz ki Hititler ve Hitit kültürünün içinde apayrı ve Anadolu'ya özgün bir yazı sistemi de var. İşin ilginç tarafı, Hitit devleti yıkıldıktan sonra çivi yazısı kayboluyor ama Anadolu hiyeroglifleri kullanılmaya devam ediyor. İç Anadolu'nun güney kısmında, özellikle Güneydoğu Anadolu'da demir çağı döneminde, yani Hititleri takip eden zamanlarda 400 sene daha bu tarz yazıtların kullanıldığını görüyoruz" dedi.