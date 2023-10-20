Çorum’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Filistin'deki İsrail zulmüne tepki gösteren Çorumlular, Gazze için tek yürek oldu. Çorum Filistin Platformu tarafından düzenlenen "Büyük Filistin Yürüyüşü'ne" binlerce Çorumlu katıldı.
Valilik binası önünden başlayan yürüyüşte İsrail'i lanetleyen sloganlar atıldı. Hürriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunarak Filistinliler için dualar edildi.
Yürüyüş sonrası açıklama yapan Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kır, İsrail'in insanlık dışı saldırısıyla artık sadece işgalci olmadığını, tüm dünyaya ve insanlığa meydan okuduğunu söyledi. Kır, "Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.