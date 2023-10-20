Çorum’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kır, İsrail'in insanlık dışı saldırısıyla artık sadece işgalci olmadığını, tüm dünyaya ve insanlığa meydan okuduğunu söyledi. Kır, "Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.