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Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:36

Çorum'da bir şahıs tartıştığı kadını bıçakladı

İHA
Çorum’da bir şahıs tartıştığı kadını bıçakladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. adlı şahıs E.T.A. isimli kadınla tartışmaya başladı.

KADINI BOĞAZINDAN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.D., cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Tartışmayı gören fabrika bekçisi müdahale ederek kadını kurtarırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çorum'da bir şahıs tartıştığı kadını bıçakladı
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