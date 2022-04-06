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Giriş Tarihi: 6.4.2022 17:30 Son Güncelleme: 6.4.2022 17:37

Çorum'da Bişkek Caddesi 40 metreye genişliyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da Bişkek Caddesi 40 metreye genişliyor

Çorum Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte alt ve üst yapı çalışmalarına hızlı başladı. Belediye, Bişkek Caddesi’nin devamını ve Kuruçay Yolu’nun genişliğini 40 metreye genişletiyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bişkek Caddesi'nin devamında ve Kuruçay Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı'nın da hazır bulunduğu ziyarette çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, "Baharın gelmesiyle altyapı programımızda yer alan çalışmalarımızı hemen başlattık. Planladığımız tüm işlerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Mesai arkadaşlarımız Bişkek Caddesi'nin devamında ve Kuruçay Yolu'nda hummalı bir şekilde yol yenileme, genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

6 METRELİK YOLLAR 40 METREYE ÇIKIYOR

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin genelinde yeni yol açma, yol yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bahar ayının gelmesiyle ekiplerin çalışmalarına hızlı bir şeklide başladığını dile getiren Başkan Aşgın, "Buharevler 27. Sokak ve Silmkent 2. Cadde arasında kalan Bişkek Caddemizin devamında bulunan Bin 375 metre uzunluğunda 6 metre genişliğe sahip yolu orta genişliği 20 metre olacak şekilde toplamda 40 metreye genişletiyoruz. Daha önce burada 300 metre uzunluğunda kanalizasyon çalışmamızı tamamlamıştık şimdi de yolumuzu sıcak asfalt ile buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Aşgın, Kuruçay Yolunda da ekiplerin çalıştığını belirterek, 2 Bin metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki bu yolu soğuk asfalt ile buluşturacaklarını belirterek "Açtığımız yeni yollarımız bölge sakinlerimize ve Çorum'umuza hayırlı olsun" dedi.

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Çorum'da Bişkek Caddesi 40 metreye genişliyor
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