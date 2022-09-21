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Giriş Tarihi: 21.9.2022 17:01 Son Güncelleme: 21.9.2022 17:36

Çorum’da cinnet getiren kadın eski kocasını öldürüp intihar etti

Çorum’da yaşayan İlknur Aydoğan (35), ikinci eski eşini Battal Alkan’ı (36) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra ilk eski eşini arayarak cinayet işlediğini söyleyen kadını daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da cinnet getiren kadın eski kocasını öldürüp intihar etti

Çorum'un merkez Kale Mahallesi Aydınlıkevler 2'nci sokakta gece saatlerinde meydana gelen olayda İlknur Aydoğan görüşmek için bir süre önce boşandığı 2. eski eşi Battal Alkan'ın evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. İlknur Aydoğan yanında getirdiği tabancayla Battal Alkan'ı başından vurarak öldürdü. Daha sonra ilk eşi olan F.B'yi arayan İlknur Aydoğan, Battal Alkan'ı vurarak öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. F.B'nin polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni ile balkondan içeri girdi. Polis ekipleri evde İlknur Aydoğan ve Battal Alkan'ı5n cesetlerini buldu. İlknur Aydoğan ile Battal Alkan'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da cinnet getiren kadın eski kocasını öldürüp intihar etti
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