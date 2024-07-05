Çorum’da devrilen ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti!

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun Köyünde babası ile birlikte ormanda ağaç kesimine giden 19 yaşındaki Burak Dalkılıç, devrilen ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan genç ağır yaralandı.
Babası tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Acil müdahaleye alınan 19 yaşındaki Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden talihsiz genç Sorkun Köyünde toprağa verildi.