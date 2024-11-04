Çorum’da doğalgaz patlaması: 1 ölü 33 yaralı

Çorum'da, dün saat 14.30'da, Ulukavak Mahallesindeki Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Hilal Apartmanı'nın 3'üncü katında, doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği dairenin yanı sıra altındaki ve üstündeki dairelerin de kullanılamaz hale geldiği olayda, çevredeki çok sayıda ev ve işyeri de hazar gördü. Caddenin adeta savaş alanına döndüğü patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Osman Keyinci'nin (65) hayatını kaybettiği patlamada, 33 kişi de yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Patlama nedeniyle binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından sepetlerle kurtarıldı.Çorum Valisi Ali Çalgan da patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Hilal Apartmanında meydana gelen patlamada bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmektedir. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.