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Giriş Tarihi: 28.9.2022 23:48

Çorum'da doğum günü kutlaması kanlı bitti! 2 yaralı

Çorum'da doğum günü kutlaması sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralananların yakınlarınca darbedilen şüpheli, polis tarafından suç aleti tüfekle yakalandı

AA
Çorum’da doğum günü kutlaması kanlı bitti! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan O.G. (24), pompalı tüfekle önce havaya, ardından çevreye rastgele ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan S.G. (24) ve S.Ç. (44), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların yakınlarınca darbedilen O.G. ise olay yerinde kaçtı. Şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.

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Çorum'da doğum günü kutlaması kanlı bitti! 2 yaralı
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