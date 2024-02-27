Çorum’da egzoz dumanından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Olay, Mimarsinan 13. Sokak Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çalıştığı iş yerinde bulunan aracı çalıştırıp uyuyakalan Furkan Çifçi, araçtan çıkan egzoz gazından zehirlendi.

Çifçi'yi iş yerine gelen arkadaşları hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Furkan Çifçi'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.