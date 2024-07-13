Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Aşdağul beldesindeki Şirinevler Mahallesi'nde evinin önünde yağmurdan ıslanan buğdayı helezon makinesiyle traktöre yüklemek isteyen Şefik Celep, makinedeki elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte polis ekipleri de sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Celep, sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefik Celep hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Celep'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.