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Giriş Tarihi: 13.7.2024 18:07 Son Güncelleme: 13.7.2024 18:13

Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Çorum’un Ortaköy ilçesinde helezon makinesindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Aşdağul beldesindeki Şirinevler Mahallesi'nde evinin önünde yağmurdan ıslanan buğdayı helezon makinesiyle traktöre yüklemek isteyen Şefik Celep, makinedeki elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte polis ekipleri de sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Celep, sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefik Celep hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Celep'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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