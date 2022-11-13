Haberler Yaşam Haberleri ­Çorum’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşi ve çocuklarını rehin aldı
Giriş Tarihi: 13.11.2022 20:46 Son Güncelleme: 13.11.2022 20:58

­Çorum’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşi ve çocuklarını rehin aldı

Çorum’da psikolojik sorunları olan bir kişi, boşandığı eşi ile eski kayınvalidesi kendi çocuklarını tüfekle rehin aldı. Müzakereler sonucu 3 saat sonra kayınvalide ve çocuklarını serbest bırakan koca, eşini rehin tutmaya devam ediyor.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
­Çorum’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşi ve çocuklarını rehin aldı

Çorum'da yaşan Mustafa Yılmaz eski eşi olan ve şuan imam nikahlı eşi Merve Koç'un Çiftlik Çayırı 54. Sokak'ta bulunan evine gitti. Mustafa Yılmaz burada eşi ile birlikte kayınvalidesi ve 3 çocuğunu av tüfeğiyle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu Mustafa Yılmaz, kayınvalidesi ile 2 çocuğunu serbest bıraktı. Eşini rehin tutmaya devam ederken evin bulunduğu sokak polis tarafından çembere alındı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'de olay yerine gelerek Mustafa Yılmaz ile görüştü. Eski eşi Merve Koç'un Mustafa Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BERBERİ REHİN ALMIŞ

Mustafa Yılmaz'ın bir buçuk yıl öncede bir berberi 8 saat boyunca rehin aldığı ortaya çıktı. Psikolojik rahatsızlığına dair raporunun da olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz'ın berberi rehin aldığı için9 yargılandığı davadan 15 yıl hapse mahkum edildiği, ancak davayı temyize götürdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın daha öncede birkaç kez intihara teşebbüs ettiği belirlendi.

EVDEN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Polisin ikna müzakerelerini sürdürdüğü Mustafa Yılmaz ile görüşmeler esnasında evden bir el silah sesi duyuldu. Çorum İl Emniyet Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı ikna çabaları devam ederken mahalle sakinlerinin de tedirgin bekleyişi sürüyor.

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­Çorum’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşi ve çocuklarını rehin aldı
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