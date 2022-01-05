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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:44 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:51

Çorum'da evlat dehşeti!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da evlat dehşeti!

Çorum'un Osmancık ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu M.N.S, tartıştığı annesini önce kabloyla boğmaya kalktı, sonra bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan anne hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesinde M.N.S. annesi N.S. (40) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre M.N.S. bir süre sonra annesini kabloyla boğmaya çalıştı. M.N.S. daha sonra mutfaktan aldığı bıçağı annesine sapladı. Kavga sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis, anneyi kanlar içerisinde ağır yaralı halde buldu.


Katil zanlısı M.N.S.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Osmancık devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.S'nin csedi buradan otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside anne N.S'nin bıçaklanmadan önce boğazının kabloyla sıkıldığı belirlendi.

M.N.S, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da evlat dehşeti!
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