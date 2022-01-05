Çorum’da evlat dehşeti!

Çorum'un Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesinde M.N.S. annesi N.S. (40) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre M.N.S. bir süre sonra annesini kabloyla boğmaya çalıştı. M.N.S. daha sonra mutfaktan aldığı bıçağı annesine sapladı. Kavga sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis, anneyi kanlar içerisinde ağır yaralı halde buldu.



Katil zanlısı M.N.S.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Osmancık devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.S'nin csedi buradan otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside anne N.S'nin bıçaklanmadan önce boğazının kabloyla sıkıldığı belirlendi.

M.N.S, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.