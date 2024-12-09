Çorum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Didem G. idaresindeki 71 DS 002 plakalı otomobil, Sedat Celep'in kullandığı 19 KU 423 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ağır yaralılarından hafif ticari araç sürücüsü Sedat Celep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.