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Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:55 Son Güncelleme: 12.12.2024 14:11

Çorum’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Nurettin Sağır yönetimindeki kamyon, Çorum-Yozgat kara yolunda, Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Umut Yoldaş ve araçta bulunan Abdullah Yoldaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Nurettin Sağır, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Çorum’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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