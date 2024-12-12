Çorum’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Nurettin Sağır yönetimindeki kamyon, Çorum-Yozgat kara yolunda, Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Umut Yoldaş ve araçta bulunan Abdullah Yoldaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Nurettin Sağır, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.