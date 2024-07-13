Çorum’da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Değirmendere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Muhammed Üsame Okutan (25) yönetimindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil, Alaca'dan Sungurlu ilçesi yönüne seyir halindeyken Değirmendere kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi.

Sürücü Muhammed Üsame Okutan ve annesi Zeynep Okutan (55) kaza yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyi Huzeyfe Okutan (27) ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.