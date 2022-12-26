Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza! Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:43 Son Güncelleme: 26.12.2022 18:14

Çorum'da feci kaza! Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Çorum’da korkunç bir kaza meydana geldi. Devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da feci kaza! Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da feci kaza! Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA