Çorum’da feci kaza! Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor.