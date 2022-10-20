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Giriş Tarihi: 20.10.2022 19:15

Çorum'da feci kaza! Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 15'i çocuk 16 yaralı

Çorum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi dere yatağına devrildi. Kazada 15'i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Çorum’da feci kaza! Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 15’i çocuk 16 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında meydana geldi. H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Çorum'da feci kaza! Öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 15'i çocuk 16 yaralı
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